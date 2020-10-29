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29.10.2020 16:42
Рубрика: Власть

Губернатор ЕАО заразился коронавирусом

Текст: Артем Красиков
Фото: Александр Музыка/ТАСС Фото: Александр Музыка/ТАСС
Фото: Александр Музыка/ТАСС

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

У мэра Биробиджана обнаружили коронавирус

"Как минимум две недели я буду исполнять свои служебные обязанности в удаленном режиме. Соблюдаю предписания врачей, ни с кем не контактирую. Стараюсь поскорее вернуться в строй", - написал политик.

Глава региона призвал всех, особенно пожилых людей, соблюдать масочный режим в общественных местах и меры личной гигиены. В мае мэр Биробиджана и глава ЕАО уже уходили на самоизоляцию, но тесты на инфекцию были отрицательные.

Всего в автономии выявлено 1874 случая заболевания COVID-19. 912 пациентов выздоровели, 27 человек скончались.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Пандемия коронавируса COVID-19

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