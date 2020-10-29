Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон стала членом коллегии выборщиков в американском штате Нью-Йорк. Это позволит ей на собрании после президентских выборов поддержать кандидата на высший государственный пост, за которого проголосует большинство жителей штата.

Об этом Клинтон заявила в среду в интервью радиостанции Cirius XM. "Я уверена, что по итогам выборов в Нью-Йорке мне придется проголосовать за Джо и Камалу", - заявила бывшая госсекретарь, имея в виду кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.

В США получение большего числа голосов избирателей не гарантирует кандидату победы на президентских выборах, поскольку они не являются прямыми, напоминает ТАСС. Так, на выборах в 2016 году Клинтон проиграла Дональду Трампу, который одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков (у Клинтон - 227). При этом его соперница получила почти на три миллиона голосов избирателей больше. После выборов Клинтон активно выступала за то, чтобы избавиться от института коллегии выборщиков.

Напомним, всеобщие выборы пройдут в США третьего ноября. Будут избираться президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, ряд губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти.