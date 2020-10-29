Игорь Намаконов: Креативные индустриям нужна федеральная программа поддержки

Три сценария взаимодействия промышленности и творческого бизнеса обсудили участники круглого стола "Креативная индустриальность. "Хайтек"-профессии, промышленность и наука как часть креативной экономики индустриального региона". Дискуссия состоялась в рамках деловой программы VII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности World Skills Hi-Tech.

В круглом столе приняли участие министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, исполнительный директор Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорь Намаконов, директор проектов Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) Илья Токарев, партнер Центра стратегического консалтинга, старший научный сотрудник Центра территориального и городского развития РАНХиГС Наталия Белякова, заместитель руководителя Центра "Мой бизнес" и руководитель большого кластерного проекта в поселке Черноисточинск Екатерина Третьякова. Модератором выступила комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства, руководитель стратегических проектов в ГМИИ им. А.С. Пушкина Алиса Прудникова.

Екатеринбург входит в первую пятерку российских городов с точки зрения развития креативных индустрий. Согласно исследованию PwC, Екатеринбург занимает четвертое место сразу после Москвы (6% ВВП), Санкт-Петербурга и Казани, заявила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова: "У креативных индустрий есть три точки пересечения с традиционными отраслями и компетенциями. Первая - это области и направления, которые сами представляют собой креативные индустрии, например ИТ-технологии, нейросети, дополненная реальность, гейм-дизайн, архитектура, урбанистика. Вторая точка - это современные технологии в промышленности, востребованные в производстве креативных отраслей. Третья - это работа с индустриальным наследием, новая жизнь промышленных объектов".

Виктория Казакова напомнила, что наравне с московским "Флаконом" или петербургской "Новой Голландией" в Свердловской области также существуют успешные креативные кластеры, созданные в рамках проекта реновации старинных уральских заводов - к примеру, Сысерстского железоделательного завода или завода в Черноисточнике. На месте цехов там сейчас расположены художественные мастерские. Оба проекта стали частью программы "100 городских лидеров".

Удельный вес креативных индустрий в мировом ВВП составляет приблизительно 3%, а рыночная капитализация - 2,3 трлн долларов. В России рынок креативных индустрий тоже растет довольно быстро, но несовершенство законодательной базы и отсутствие систематических мер поддержки заметно тормозят его развитие. Также известно, что представители власти пока не рассматривают креативные индустрии как ликвидный актив, отметил исполнительный директор Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорь Намаконов.

Систематический поход к развитию креативных индустрий позволит обеспечить взрывной рост каждой отрасли творческого сектора, полагает эксперт: "Пандемия показала, что государство готово адресно помогать представителям творческого сектора, что напрямую зависит от лоббистских усилий отрасли. Так, кино или анимация довольно эффективно отстаивают свои интересы. Но в целом мы наблюдаем разрозненность: индустрии распределены по разным министерствам и департаментам, что накладывает определенный отпечаток на их нынешнее состояние. Необходима федеральная программа, которая будет включать системные изменения, связанные с налоговой и инвестиционной политикой и масштабированием рынка".

Доля креативных индустрий в российской экономике составляет 4-4,3%, рассказал директор проектов Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) Илья Токарев: "Креативные индустрии - неотъемлемая часть постиндустриальной экономики и новая форма труда, которая развивается с конца 1970-х годов. С каждым годом ее потенциал растет".

По словам Ильи Токарева, именно этой логикой руководствовалось АСИ, запуская акселератор "100 городских лидеров", призванный вдохнуть новую жизнь в остановившиеся заводы и фабрики: "Промышленное наследие России оценивается, чтобы системно развивать креативные индустрии, в частности используя эти территории, нам нужно нормативно закрепить понятие креативных индустрий, определить точный перечень этих отраслей. По нашим оценкам, сейчас в эту категорию попадает порядка 40 оквэдов [ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической деятельности]".

Партнер Центра стратегического консалтинга, старший научный сотрудник Центра территориального и городского развития РАНХиГС Наталия Белякова, в свою очередь, рассказала о необычном формате взаимодействия промышленности и креативных индустрий. Всем знакома модель, при которой художники и дизайнеры обживают пришедшие в упадок заводы, превращают их в арт-кластеры. Однако бывает и так, что "традиционное" производство вполне успешно соседствует, а где-то взаимодействует с креативными индустриями. В качестве примера эксперт привела музей стрит-арта на территории Завода слоистых пластиков в Санкт-Петербурге.

Один из основных принципов редевелопмента старых промышленных пространств, ревитализации и перепрограммирования территорий - внимание к локальному культурному контексту, актуализация традиции. На это обратила внимание руководитель кластерного проекта в поселке Черноисточник Екатерина Третьякова. Несмотря на то, что в Черноисточнике проживает всего 4000 человек, территория показалась авторам инициативы перспективной - за счет ее богатой индустриальной истории. Главными резидентами кластера в здании старого завода стали местные ремесленники.

Модератор дискуссии, комиссар Уральской биеннале современного искусства Алиса Прудникова выразила надежду на то, что последовательный подход к поддержке креативных индустрий все-таки будет сформирован: "Всегда все самое сложное начинается с терминологии. Я рассчитываю, что совместными усилиями мы перейдем от определения термина к реальным шагам".