Переход строительства массового жилья на систему эскроу-счетов потребовал существенного сокращения сроков сдачи объектов. Это уже вызвало заметный, а в некоторых регионах взрывной рост доли механизации отделочных работ. Этому немало способствуют и меры предотвращения распространения коронавируса с закрытием границ и ограничениями по перемещению рабочей силы.

Особенно востребованы сегодня панели заводской готовности в модульном исполнении - они удобны для транспортировки. Фото: Пресс-служба компании КНАУФ

Вместе с тем не на всех этапах строительства при использовании традиционных технологий есть потенциал сокращения времени на производство работ. Не секрет, что камнем преткновения завершения строительства в установленные сроки являются монтаж наружных стен и наружная облицовка - то, что принято называть фасадом.

В фасадных технологических процессах пока сложно увидеть новые индустриальные решения, найти технологии, радикально ускоряющие строительство при сохранении высокого качества. Монтаж кирпичных или блочных стен и монтаж оконных перемычек, установка и герметизация светопрозрачных конструкций, наружное утепление, монтаж фасадных систем НФС или СФТК, выполняемые по традиционным технологиям, не имеют резерва для ускорения процессов и шансов существенного изменения ситуации со сроками и качеством.

Компания КНАУФ предложила рынку новые технологии для быстрого возведения фасадов в виде каркасно-обшивных стен (КОС). Они заменяют традиционные стены из штучных материалов, имеют в своем составе эффективный утеплитель, слой внутренней отделки и слой наружной облицовки с широкой палитрой выбора типа материалов и конструкций. Для каркасных стен нет необходимости устраивать перемычки, так как каркас оконного проема уже содержит все элементы для крепления светопрозрачного заполнения. Такой вид стен является надежной альтернативой наружным стенам из традиционных материалов и обладает всеми преимуществами сухого строительства. В КНАУФ считают, что эффективность применения индустриальной технологии фасадов КОС КНАУФ более всего заинтересует участников крупных региональных строительных программ, особенно в регионах со сложными климатическими условиями.

Каркасно-обшивные стены долговечны, надежны, просты в эксплуатации. Все эти характеристики в сочетании со скоростью возведения значительно повышают эффективность строительства.

На конструктивную систему фасадов КОС КНАУФ получено Техническое свидетельство Минстроя России, дающее право на проектирование и строительство новой системы фасадов по всей территории Российской Федерации. ТС получено на основании долгой и кропотливой работы специалистов КНАУФ совместно с ведущими НИИ и проектными организациями страны, на базе проведенных многочисленных исследований и испытаний.

Каркасно-обшивные стены кардинально сокращают сроки изготовления фасадов

В этом году введен новый ГОСТ Р 58774-2019 для проектирования и строительства наружных каркасно-обшивных стен, что стало прорывом в области использования технологий КНАУФ в конструкциях фасадов. КОС КНАУФ используются во всех типах зданий с самыми высокими требованиями к наружным стенам по пожарной безопасности, что подтверждено Заключениями ВНИИ ПО по результатам проведенных испытаний.

Особенно востребованы сегодня панели заводской готовности в модульном исполнении, которые за минуты устанавливаются в проектное положение и надежно прикрепляются к перекрытиям здания. Такие панели имеют большие потенциальные преимущества для логистики проекта, для сокращения стоимости и времени на транспортировку и в целом в возведении фасадов здания. Каркасно-обшивные стены КНАУФ могут нести тяжелые фасадные облицовки (камень, мрамор и пр.), которые механически прикрепляются к несущему каркасу.

В портфеле КНАУФ имеются интересные строительные объекты в Москве, реализованные с применением технологии каркасно-обшивных стен: транспортно-пересадочные узлы Московского центрального кольца, ТРЦ "Метрополис-2", ЖК "Большевик", стадион "Спартак", Большая спортивная арена "Лужники".

Преимущества модульных каркасно-обшивных стен очевидны:

- все процессы производства, сборки и отделки проходят на заводе группы КНАУФ под четким контролем и с соблюдением всех технических требований по стандартам КНАУФ;

- в производстве используются только современные и сертифицированные материалы и оборудование.

Технология КОС КНАУФ позволяет избежать сборочных и мокрых процессов на строительной площадке, все конструкции быстровозводимые, а значит, время строительства существенно сокращается. Важным также является геометрическая линейность и точность поверхности фасада, чего невозможно добиться при традиционном монтаже НФС.

Немаловажно также то, что КНАУФ оказывает застройщикам поддержку и обучение в проектировании и монтаже каркасно-обшивных стен. Архитекторы и конструкторы получают рекомендации и консультации для конкретного проекта, включая Альбомы Технических решений, предварительные технические решения, моделирование фасадов и расчеты тепловых потерь.

Специалисты КНАУФ посещают строительную площадку и оказывают инженерное сопровождение, содействуют в сертификации новых фасадных систем, готовят техническую литературу, образцы, демонстрационные макеты КОС-фасадов для инвесторов, помогают в разработке технической документации и BIM CAD файлов.

Компания КНАУФ также организует техническое и практическое обучение в регионах или в Международном учебном центре в Дортмунде (Германия).

Все это делает применение каркасно-обшивных стен привлекательной индустриальной технологией в современном массовом строительстве. По оценке компании, технология КОС КНАУФ может масштабироваться и использоваться девелоперами в регионах благодаря своей экономичности и кардинальному сокращению срока изготовления фасадов.