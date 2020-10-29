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29.10.2020 16:48
Рубрика: Общество

В Британии найден исчезнувший 700 лет назад мост

Текст: Денис Передельский

В Великобритании археологи обнаружили исторический объект, который был построен в XIV веке и столетиями считался пропавшим. Оказалось, что важный средневековый мост долгое время скрывался на дне реки.

Фото: wikipedia.org
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Об открытии рассказывает BBC News. Археологические подводные работы заняли у исследователей два года, но их усилия увенчались успехом. Члены миссии заявили, что им удалось найти одну из "самых важных структур средневековой Шотландии". На протяжении веков она буквально пряталась под рекой Тевиот недалеко от города Анкрама.

История этого моста полна тайн. Из исторических письменных источников известно, что он был построен во времена правления короля Шотландии Давида II и короля Англии Эдуарда III. Этот мост, по словам ученых, имел "историческое и стратегическое национальное значение".

Примечательно, что мост в этом месте, каменный, стоит до сих пор. Однако историки считали, что он был построен в XV веке, а его предшественник исчез. Причем предшественник этот был деревянным.

Фото: Eliyahu Yanai / City of David
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Новое исследование подтверждает данную гипотезу. Археологи подняли со дна большое количество деревянных деталей моста. Эксперты, используя радиоуглеродное датирование, подтвердили, что эти предметы датируются серединой 1300-х годов. Кстати, на сегодняшний день это самые старые научно датированные остатки моста, найденные в Шотландии.

"Старый мост Анкрама теперь датируется XIV веком, причем в Шотландии нет ни одного сохранившегося моста, построенного ранее XV века, - говорит археолог Джефф Паркхаус. - В те времена, во время наводнения или паводка, мост Анкрам мог быть единственным местом, где можно было пересечь Тевиот между городами Хавик и Бервик. Это делало его одним из самых важных сооружений в средневековой Шотландии".

Стратегическое значение сохранял и новый, каменный мост. Считается, что король Джеймс V Стюарт пересек реку по нему в 1526 году, Мария, королева Шотландии, воспользовалась этим мостом в 1566 году, а маркиз Монтроуз, направлявшийся на битву при Филифо, преодолел его в 1645 году.

Эксперты отмечают, что это одно из самых захватывающих и значительных археологических открытий в Шотландии за последние годы.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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