Испытательный пуск новой российской противоракеты показали на видео

Министерство обороны России представило эксклюзивные кадры испытательного пуска новой ракеты российской системы противоракетной обороны. За тем, как все происходило, можно понаблюдать на видео.

Пуск произвел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС в Казахстане на полигоне Сары-Шаган. Об этом уже сообщала и "РГ". Командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что новая противоракета подтвердила заложенные характеристики.

В министерстве обороны Российской Федерации добавили, что боевые расчеты выполнили поставленную задачу, ракета поразила цель.