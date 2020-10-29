Из-за коронавируса Ватикан проведет рождественские мероприятия онлайн

Пандемия внесла серьезные коррективы в планы Святого Престола. В связи с резким распространением коронавирусной инфекции впервые в истории рождественские мероприятия с участием Папы Римского Франциска пройдут в режиме онлайн.

В докоронавирусные времена понтифик традиционного проводил мессу в Соборе Святого Петра 24 декабря, а также обращался с рождественским посланием Ubi et obi ("Граду и миру").

По данным итальянского католического агентства ACI Stampa, на этот раз Франциск настроен провести рождественскую службу в закрытом формате.

"Ватикан намерен следовать указаниям итальянских властей. Две недели назад на аудиенции сам Франциск говорил о том, что не сможет приветствовать верующих во избежание скоплений на Площади Св. Петра", - говорится в сообщении агента.