Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 353-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 13 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 21 октября 2020 года

Статья 1

В пункте 32 статьи 49 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2007, N 24, ст. 2830; 2011, N 1, ст. 16; N 46, ст. 6407; 2014, N 23, ст. 2930; 2017, N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76; N 45, ст. 6829; N 53, ст. 8462; 2019, N 40, ст. 5488; 2020, N 31, ст. 5047) слова "Медицинская помощь военнослужащим органов военной прокуратуры и членам их семей" заменить словами "Медицинские осмотры и диспансеризация военнослужащих органов военной прокуратуры, медицинская помощь им и членам их семей".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2000, N 33, ст. 3348; 2002, N 26, ст. 2521; 2003, N 46, ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 35, ст. 3607; 2008, N 45, ст. 5149; 2010, N 30, ст. 3990; 2011, N 46, ст. 6407; 2012, N 31, ст. 4326; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 29, ст. 4356; 2016, N 27, ст. 4160; N 48, ст. 6734; 2018, N 53, ст. 8471) следующие изменения:

1) в статье 16:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, имеют право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по назначению врача в соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и в организациях федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба (далее - военно-медицинские организации).

Военнослужащие не реже одного раза в год проходят медицинские осмотры, диспансеризацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Перечень исследований, которые проводятся при прохождении медицинских осмотров, диспансеризации, устанавливается федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

При отсутствии по месту военной службы или месту жительства военнослужащих либо по месту прохождения военных сборов гражданами, призванными на военные сборы, военно-медицинских организаций и (или) при отсутствии в них отделений соответствующего профиля, специалистов или специального медицинского оборудования, а также в экстренных или неотложных случаях военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, имеют право на получение медицинской помощи, прохождение медицинских осмотров, диспансеризации в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения.

Расходы, связанные с оказанием медицинской помощи военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, прохождением ими медицинских осмотров, диспансеризации в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, возмещаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральным органам исполнительной власти или федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Порядок обеспечения военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями в фармацевтических организациях при отсутствии по месту военной службы или месту жительства военнослужащих либо по месту прохождения военных сборов гражданами, призванными на военные сборы, военно-медицинских организаций устанавливается Правительством Российской Федерации.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, если иное не предусмотрено федеральным законом, не реже одного раза в год проходят химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Направление военнослужащих и членов их семей на лечение за пределы территории Российской Федерации осуществляется на общих основаниях с другими гражданами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Военнослужащие, имеющие признаки психического расстройства, направляются на психиатрическое обследование и психиатрическое освидетельствование в амбулаторных условиях или стационарных условиях в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" с последующим медицинским освидетельствованием военноврачебной комиссией для определения категории годности к военной службе (годности к службе по военно-учетной специальности, специальности в соответствии с занимаемой должностью).";

б) в пункте 7:

абзац первый после слова "проведением" дополнить словами "медицинских осмотров, диспансеризации,";

абзац второй после слов "медицинской помощи" дополнить словами ", проведение медицинских осмотров, диспансеризации, медико-психологической реабилитации, обеспечение санаторно-курортного лечения и отдыха на льготных условиях";

2) в статье 26:

а) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"Военнослужащие обязаны знать и соблюдать требования безопасности военной службы, заботиться о сохранении своего здоровья, в том числе в случаях, указанных в статье 16 настоящего Федерального закона, проходить медицинские осмотры, диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию, химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.";

б) часть вторую считать частью третьей.

Статья 3

В части 6 статьи 40 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; N 46, ст. 6407; 2014, N 23, ст. 2930; 2017, N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76; N 45, ст. 6829; N 53, ст. 8462; 2019, N 40, ст. 5488; 2020, N 31, ст. 5047) слова "Медицинская помощь военнослужащим военных следственных органов Следственного комитета и членам их семей" заменить словами "Медицинские осмотры и диспансеризация военнослужащих военных следственных органов Следственного комитета, медицинская помощь им и членам их семей".

Президент Российской Федерации В. Путин