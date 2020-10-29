Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 352-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 13 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 21 октября 2020 года

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 1999, N 28, ст. 3491; 2001, N 33, ст. 3424; N 47, ст. 4404; 2002, N 10, ст. 966; N 19, ст. 1795; N 26, ст. 2518; 2003, N 11, ст. 954; N 50, ст. 4848, 4855; 2004, N 30, ст. 3091; 2005, N 52, ст. 5574; 2007, N 1, ст. 46; N 16, ст. 1822; N 50, ст. 6248; 2008, N 20, ст. 2251; 2009, N 18, ст. 2146; N 31, ст. 3922; N 44, ст. 5170; N 52, ст. 6453; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 19, ст. 2289; N 21, ст. 2525, 2530; N 25, ст. 3071; N 27, ст. 3431; N 31, ст. 4193; 2011, N 11, ст. 1495; N 19, ст. 2714; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4598; N 50, ст. 7343, 7361, 7362; 2012, N 31, ст. 4330; N 50, ст. 6954; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4031, 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; 2014, N 30, ст. 4219, 4278; N 52, ст. 7541; 2015, N 1, ст. 29, 83; N 10, ст. 1415; N 13, ст. 1811; N 24, ст. 3380; N 27, ст. 3984; N 29, ст. 4354; 2016, N 14, ст. 1908; N 18, ст. 2515; N 27, ст. 4257, 4258; 2017, N 31, ст. 4752, 4799; 2018, N 18, ст. 2569; N 31, ст. 4816; N 53, ст. 8446, 8456; 2019, N 30, ст. 4109; N 52, ст. 7818; 2020, N 14, ст. 2003) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 46 после слов "или муниципальных нужд," дополнить словами "подкупа арбитра (третейского судьи),";

2) в примечании к статье 1702 слова "и 2005," заменить словами ", 2005 и 2007,";

3) главу 22 дополнить статьей 2007 следующего содержания:

"Статья 2007. Подкуп арбитра (третейского судьи)

1. Незаконная передача арбитру (третейскому судье) денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию арбитра (третейского судьи) имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в полномочия арбитра (третейского судьи) либо если он в силу своего положения может способствовать указанным действиям (бездействию), -

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы подкупа или без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в значительном размере, -

наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) за заведомо незаконные действия (бездействие);

в) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" и "б" части третьей настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет шести месяцев, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

5. Незаконное получение арбитром (третейским судьей) денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование им услугами имущественного характера или иными имущественными правами (в том числе когда по указанию арбитра (третейского судьи) имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в полномочия арбитра (третейского судьи) либо если он в силу своего положения может способствовать указанным действиям (бездействию), -

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы подкупа или без такового.

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные в значительном размере, -

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех месяцев до одного года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если они:

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;

в) совершены за незаконные действия (бездействие);

г) совершены в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами "а" - "в" части седьмой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, или в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Примечания. 1. Значительным размером подкупа арбитра (третейского судьи) в настоящей статье признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером подкупа арбитра (третейского судьи) - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером подкупа арбитра (третейского судьи) - превышающие один миллион рублей.

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой - четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.".

Статья 2

Подпункт "а" пункта 1 части второй статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 2833; N 49, ст. 6033; N 50, ст. 6248; 2009, N 11, ст. 1267; N 44, ст. 5170; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 21, ст. 2525; N 27, ст. 3431; N 31, ст. 4164, 4193; N 49, ст. 6412; 2011, N 1, ст. 16; N 23, ст. 3259; N 30, ст. 4598, 4605; N 45, ст. 6334; N 50, ст. 7361, 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 30, ст. 4172; N 31, ст. 4330, 4331; N 47, ст. 6401; N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; N 52, ст. 6945; 2014, N 19, ст. 2303, 2310, 2333; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4219, 4259, 4278; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 83, 85; N 6, ст. 885; N 21, ст. 2981; N 29, ст. 4391; 2016, N 1, ст. 61; N 14, ст. 1908; N 18, ст. 2515; N 26, ст. 3868; N 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; N 28, ст. 4559; N 48, ст. 6732; N 52, ст. 7485; 2017, N 15, ст. 2135; N 24, ст. 3489; N 31, ст. 4743, 4752, 4799; N 52, ст. 7935; 2018, N 1, ст. 53, 85; N 18, ст. 2569, 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4818; N 53, ст. 8446, 8456; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4108, 4111; N 44, ст. 6175; N 52, ст. 7818; 2020, N 8, ст. 919; N 14, ст. 2030; N 15, ст. 2235) после цифр "2006," дополнить цифрами "2007,".

Президент Российской Федерации В. Путин