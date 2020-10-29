Принят Государственной Думой 13 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 21 октября 2020 года

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2006, N 1, ст. 10; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4206; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; 2017, N 31, ст. 4828; 2018, N 1, ст. 69, 87; N 15, ст. 2030; N 53, ст. 8448; 2020, N 17, ст. 2706) следующие изменения:

1) в статье 157:

а) в части 4 после слова "продолжительность," дополнить словами "и (или) с нарушением качества", второе предложение исключить;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Изменение размера платы за коммунальные услуги, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, осуществляется управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, а в случаях, предусмотренных статьей 1572 настоящего Кодекса, ресурсоснабжающей организацией или региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.";

2) статью 1572 дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:

"11. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, которое несет ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такое лицо обязано компенсировать ресурсоснабжающей организации, предоставляющей коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, расходы, фактически понесенные ресурсоснабжающей организацией вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 157 настоящего Кодекса, при условии надлежащего исполнения ресурсоснабжающей организацией обязанностей по поставке ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

12. В случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме ресурсоснабжающая организация производит изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, если нарушения, предусмотренные частью 4 статьи 157 настоящего Кодекса, произошли до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома.".

Президент Российской Федерации В. Путин