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29.10.2020 23:08
Рубрика: Власть

За "дело Ефремова"

Известного адвоката Александра Добровинского лишили статуса
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 246(8300)
В четверг Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевших в ходе расследования и последующего судебного процесса по делу о смертельном ДТП по вине актера Михаила Ефремова, лишили адвокатского статуса. Решение приняла Адвокатская палата Москвы. Восстановить свой профессиональный статус Добровинский, согласно этому решению, сможет не ранее чем через 2 года. Причем для возвращения адвокатского статуса лишенцу придется прежде сдать экзамен, доказав свою профпригодность.
Добровинский сможет подтвердить свой статус лишь через два года. Фото: РИА Новости Добровинский сможет подтвердить свой статус лишь через два года. Фото: РИА Новости
Добровинский сможет подтвердить свой статус лишь через два года. Фото: РИА Новости

Представители Адвокатской палаты пояснили, что решение принято в связи с тем, что Добровинский позволил себе неэтичные высказывания в ходе судебного процесса над актером Михаилом Ефремовым. По их мнению, известный адвокат позволял себе высказывания, которые не позволительны для защитников в связи с адвокатской тайной. Кроме того, Добровинскому вменили желание попиариться за счет резонансного процесса.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Для Александра Добровинского решение коллег стало большой неожиданностью. "Ранее квалификационная комиссия не признала в моих действиях дисциплинарного проступка. И лишь выдвинула новое обвинение в нарушении этических норм, вредящих адвокатуре, без какой-либо конкретизации. Решение квалификационной комиссии было практически полностью в мою пользу. Она признала, что я не нарушал адвокатскую тайну", - заявил Добровинский. Он добавил, что Министерство юстиции РФ, обладая правом прекращения статуса адвоката, такого предложения не выдвигало, а "вот адвокатское сообщество оказалось гораздо более враждебным к своему же члену".

"В любом случае моя деятельность, конечно, на этом не прекращается, дела я буду вести по доверенности, своих клиентов не бросаю. Для меня звание адвоката не пустые слова, я буду бороться за восстановление статуса на законных основаниях. Уверен, что моя правовая позиция правильная, и я ее буду отстаивать до конца", - пообещал бывший адвокат.

Около месяца назад оппонент Добровинского в деле актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев был лишен адвокатского статуса. Но только на 1 год.

Напомним, 13 июля президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и Добровинского. 10 сентября минюст предложил прекратить статус Пашаева, а в отношении Добровинского возбудить дисциплинарное производство.

В министерсве юстиции пояснили, что по делу Ефремова адвокаты допускали высказывания, которые "содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности".

Власть Право Юрконсультация Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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