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29.10.2020 13:37
Рубрика: Власть

Кабмин предоставит налоговый вычет на спорт

Текст: Владимир Кузьмин
Поправками в Налоговый кодекс правительство расширяет список расходов, по которым граждане смогут оформить социальный налоговый вычет.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Включим в него оплату физкультурно-оздоровительных услуг", - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Их перечень будет утвержден отдельно. Максимальная сумма, с которой можно будет вернуть подоходный налог, составит 120 тысяч рублей в год.

Фото: iStock
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По словам председателя правительства, поддержка массового интереса к спорту, оздоровительным процедурам - один из приоритетов.

"Это необходимое условие для повышения продолжительности и качества жизни людей, сохранения и укрепления здоровья, активного долголетия, один из тех факторов, который позитивно влияет на демографические процессы в стране в целом", - отметил он.

Власть Работа власти Экономика Финансы Налоги Правительство Председатель Правительства Налоговые вычеты

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