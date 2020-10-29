Кабмин предоставит налоговый вычет на спорт

Поправками в Налоговый кодекс правительство расширяет список расходов, по которым граждане смогут оформить социальный налоговый вычет.

"Включим в него оплату физкультурно-оздоровительных услуг", - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Их перечень будет утвержден отдельно. Максимальная сумма, с которой можно будет вернуть подоходный налог, составит 120 тысяч рублей в год.

По словам председателя правительства, поддержка массового интереса к спорту, оздоровительным процедурам - один из приоритетов.

"Это необходимое условие для повышения продолжительности и качества жизни людей, сохранения и укрепления здоровья, активного долголетия, один из тех факторов, который позитивно влияет на демографические процессы в стране в целом", - отметил он.