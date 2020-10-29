Как немцы готовятся к новой самоизоляции

Хотя известие о новом карантине, который вводится в Германии со 2 ноября, застало немцев не совсем уж врасплох (последние дни все к этому шло), решение канцлера Меркель и глав регионов все равно оказалось для многих шоком. Как будут выживать рестораны и кафе, театры и кинозалы, салоны красоты и фитнес-клубы, которые закроются на целый месяц? Бросились ли граждане делать "хомячковые запасы", как это было весной? "РГ" узнала о настроениях на местах.

Когда почти три недели назад в Берлине ввели комендантский час - предвестник карантина, завсегдатаи столичных баров и клубов стремились до последнего нагуляться и натанцеваться. Нечто похожее творится сегодня по всей Германии, у которой остались последние свободные выходные. "В эту субботу мы обедаем с кузиной в кафе - хотя бы успеем повидаться до того, как все опять закроют! - поделилась планами с "РГ" жительница Дюссельдорфа Анна. - Никто не знает, закончится ли эта изоляция к декабрю или продлится дольше. Когда еще было непонятно, разрешат ли работать парикмахерским, я попросила у своего мастера номер мобильного - на всякий случай. А то вон Меркель весь весенний карантин проходила с аккуратной стрижкой! Посмотрим, начнется ли к выходным ажиотаж в магазинах, но полки супермаркетов уже начали немного пустеть.

Так что я запаслась макаронами и туалетной бумагой. И заказала домой ящик вина. Теперь вот подумываю, что нужно было два". Девушка отмечает, что в последние дни в городе заметно изменилась атмосфера. Масочный режим в общественном транспорте и до этого никто не отменял, а теперь его распространили на самые оживленные улицы. "Даже если вокруг нет ни души, ты все равно обязан носить "защиту рта и носа". Представьте, вдоль набережной Рейна теперь без маски не погулять!" - сетует собеседница "РГ".

"Никто не пришел в восторг от решения правительства. Ведь политики до последнего обещали, что нового локдауна удастся избежать. Но, видимо, другого выхода нет. Многие пребывают в фрустрации. Я и сама не знаю, что теперь будет с одной из моих подработок, - рассказала "РГ" студентка из Берлина. - Совсем недавно я устроилась в пекарню, которая поставляет сэндвичи на завтраки в отель. Мне надо было по утрам упаковать 200 бутербродов. Позвонила управляющей Ивонне, они там вообще не представляют, что будет дальше. Возможно, в понедельник я приду на работу, а мне скажут, что мои услуги больше не нужны. А один мой знакомый, успешный бизнесмен в четвертом поколении, который занимался поставками провианта, разорился уже после весеннего карантина".

Между тем в немецкой ассоциации гостиничного бизнеса и общепита Dehoga дали неутешительный прогноз: из 245 тысяч предприятий отрасли примерно треть к зиме ждет банкротство. Правда, в правительстве обещали не бросить малый и средний бизнес и поддержать самозанятых. Как пишет Spiegel online, министр финансов Олаф Шольц планирует выделить 10 миллиардов евро на выплату предпринимателям срочных субсидий, которые компенсируют до 75 процентов их дохода от уровня прошлого года. Однако пока неизвестно, кто именно сможет рассчитывать на господдержку.

Полки магазинов начали пустеть, я запаслась макаронами и туалетной бумагой

Пока же в столице прошла массовая демонстрация работников культуры и индустрии развлечений. Более 4000 участников прошлись от Александерплатц через правительственный квартал до Бранденбургских ворот. Музыкант Кастус пришел со своей волынкой. Летом его группа Corvus Corax собирала до 150 зрителей на концерты средневековой музыки. "Честно признаюсь, я очень боюсь зимы. Возможно, мне придется подавать заявку на пособие по безработице, но очень не хотелось бы до этого дойти", - признался мужчина в разговоре с Tagesspiegel. На грани выживания оказались многие служители муз. Частному театру "Комедия на Курфюрстендамм" впору давать трагедии - в заведении готовятся к ежедневным убыткам в размере 10 тысяч евро. "Мы и так сократили количество зрителей до 300 человек, хотя зал рассчитан на тысячу мест", - говорит директор Мартин Вёльфер.

Взгляд из Франции

Экономика не должна рухнуть

Французам предстоит оказаться снова в жестких рамках общенационального карантина. Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон. Только за последние сутки в стране выявлено около 36 тысяч инфицированных, а в минувшее воскресенье их было свыше 50 тысяч. Как заявил Макрон, если сейчас не предпринять экстренные меры, то к середине ноября в "палатах интенсивной терапии могут оказаться 9 тысяч тяжелобольных". Французам будет разрешено выходить из дома лишь по неотложным делам. Это поездка на работу, поход в магазин за продуктами и в аптеку за лекарством, прогулки длительностью не более часа в радиусе километра вокруг места проживания. Причем при себе надо иметь специальный документ, образец которого следует скачать на сайте местного МВД и собственноручно заполнить. Все как полгода тому назад. Закрываются рестораны, бары, а также магазины, не входящие в число торговых точек первой необходимости. Такая же участь выпала на долю кинотеатров, концертных залов, музеев. Правда, Макрон дал понять, что каждые два недели будет проводиться оценка ситуации, и в случае ее улучшения некоторым коммерсантам позволят открыться, что "весьма важно перед приближением рождественских праздников".

Переезды из одного региона в другой будут запрещены, что, кстати, сразу же вызвало массовый отъезд в этот четверг многих парижан в провинцию - кто отправился в Нормандию, а кто и на Лазурный Берег, где куда приятнее пережить грядущие "окаянные дни". Границы Франции для европейских соседей остаются открытыми (однако всем въезжающим придется сдавать тест на COVID-19). На этот раз детские сады, школы - от начальной до лицея - продолжат работать как и раньше, но при усиленном соблюдении санитарных норм. Французский президент также заявил, что все госучреждения, строительные и сельскохозяйственные предприятия не закроются. "Экономика страны не должна ни остановиться, ни рухнуть", - подчеркнул Макрон.

Подготовил Вячеслав Прокофьев, "Российская газета", Париж