Как современные технологии помогают сохранить историческое наследие

Осенью этого года завершаются работы на внешнем и внутреннем контуре здания Политехнического музея в Москве. В ходе работ реставраторы старались сохранить максимум исторических материалов, использовавшихся при возведении здания музея более ста лет назад. Специалистам пришлось даже возродить некоторые дореволюционные технологии.

Конечно же не обошлось без применения современных решений, в том числе, нанотехнологий, которые использовались, в частности, для повышения энергоэффективности здания. Стратегическим партнером Политехнического музея является Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО.

Строительство Политехнического музея продолжалось с 1875 до 1908 года. До революции в России использовался кирпич гораздо больших чем сегодня размеров. Стандартный размер выпускаемого на сегодняшний день российской промышленностью кирпича - 250х120х65, а вес - около 3,5 кг. В XIX веке размеры изделий доходили до 300х150х95 при весе 8-9 кг.

Поскольку почти половина стен музея подлежала воссозданию, было необходимо изготовить кирпич по стандартам позапрошлого века.

Специально для реконструкции Политехнического музея в Москве, Копейский кирпичный завод (Копейский кирпичный завод находится в Челябинске, входит в холдинг УРАЛГЛАВКЕРАМИКА, крупнейший производитель кирпича на Урале и в Сибири) восстановил технологию ХIХ века производства "исторического" "реставрационного" кирпича.

Кирпич, изготовленный по дореволюционной технологии. Фото: Александр Качкаев

Производителю предстояло решить непростую задачу, ведь "исторический" кирпич требует более длительной сушки в камере (около 6 суток, за это время количество влаги снижается с 23% до 2%), а также обжига (до 48 часов) в печи. Чтобы кирпич отвечал всем прочностным требованиям и характеристикам, специалистам пришлось использовать смесь трех видов глин из разных карьеров Челябинской области. Цикл производства современного строительного кирпича - существенно короче. "При реставрации Политехнического музея в период 2018-2020 задействовано чуть меньше миллиона "исторических" кирпичей", - говорит генеральный директор компании "Политехстрой" (генеральный подрядчик реставрации) Ираклий Колбая.

Изготовленный на Урале кирпич уже на месте "состаривают" пескоструйной обработкой. Но и это еще не все. После того, как основные реставрационные работы завершены, на лицевую сторону кирпичной кладки реставраторы кисточкой наносят специальное гидрофобизирующее покрытие - глазурь, которая предохраняет кладку от влаги.

Спецпокрытия сохранят исторические материалы в течение нескольких десятков лет. Фото: Александр Качкаев

Для реставрации исторической кладки используется ряд покрытий: один раствор обессоливает камень, останавливая процесс солевой коррозии, другой - удаляет все известные бактерии, вирусы и грибки, которые за десятилетия вживаются в пористую структуру кирпича. "Специализированные антимикробные составы не только сохраняют камень от проникновения влаги на десять и более лет, они сохранят здоровье посетителей и работников музея, ведь споры ряда видов микроорганизмов неполезны для здоровья людей", - комментируют реставраторы компании Наследие.

Еще один материал, исторически применявшийся при строительстве музея - дерево. Стропила из сибирской сосны при строительстве зданий в конце ХIХ века использовали для укрепления подкровельного пространства. Несколько месяцев назад работы по воссозданию подкровельного пространства закончили. Конечно, конструкцию усилили современными стальными балками. Заброшенные ранее чердачные пространства планируется превратить в функциональные помещения: здесь разместят часть экспозиционно-офисных пространств, а также технологическое оборудование. Специалистами было принято решение исторические деревянные перекрытия обязательно сохранить методом протезирования (из-за значительной степени биопоражения стропильной системы).

"Более ста лет тому назад наши предшественники использовали при строительстве здания сибирскую сосну, из нее сделали балки сечением 25 на 30 см, - вспоминает Ираклий Колбая. - Деревья действительно исполинские, в некоторых стропилах реставраторам удалось насчитать 150 и более колец, при работах в подкровельном пространстве использование спецпокрытий позволило сохранить не только наглядную, но и инженерную функцию.

В тех же чердачных помещения музея реставраторы очистили верхний слой сосновых балок от голубиного помета и пыли, не разрушая структуру первозданного вида балок, просушили с обеспечением необходимого влажного и температурного режимов. Каждая балка несколько раз пропитывалась специальным составом - в течение нескольких десятилетий он обеспечит дереву биозащиту - от жучков и бактерий, а также от пожара.

И если на исторические материалы спецпокрытия наносятся спустя сто или несколько десятков лет после начала использования, то при внедрении новых решений, использование спецпокрытий внедряется еще на конструкционном уровне.

Генеральный директор АО "Политехстрой" Ираклий Колбая на реставрации Музея в 2019 году. Фото: Александр Качкаев

"Осенью этого года завершается финальный этап работ на внешнем и внутреннем контуре здания Московского Политехнического музея: над Южным и Северным дворами завершается монтаж инновационной конструкции из алюминия и архитектурного стекла, - говорит Ираклий Колбая. - Конструкция соединит пространства над Северным и Южным дворами музея. Теперь в пространстве внутренних дворов в течение всего года сможет поддерживаться комфортная плюсовая температура".

Во многом это обеспечивают специальные покрытия, в частности, нанотехнология, позволяющая наносить тончайшие слои металлов, толщиной меньше человеческого волоса, на стекло. Благодаря этой технологии, продукт приобретает свойства, которыми не обладает флоат-стекло без напыления, и экономит энергоресурсы. Это покрытие зимой помогает сохранить тепло в помещении, летом снижает нагрев от солнца, сокращая затраты на кондиционирование. При этом покрытие практически незаметно для человеческого глаза, пропускает много света, может иметь нейтральный или цветные оттенки со стороны фасада здания, оставаясь прозрачным при взгляде изнутри.

"Применение инновационных технологий, в том числе нано, связано со стремлением увеличить энергоэффективность и экологичность современных зданий, - говорит руководитель дирекции популяризации Фонда Сергей Филиппов. - Политехнический музей находится в одном ряду с лучшими европейскими примерами реконструкции исторических зданий, сохраняющих баланс между старым и новым. С одной стороны, максимально сохраняется исторический материал, поверхности модифицируются и упрочняются без потери подлинности, а с другой - проект ориентирован на создание для посетителей музея комфортных условий, которые обеспечиваются в том числе нанотехнологиями".