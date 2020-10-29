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29.10.2020 17:54
Рубрика: Власть

Указание не по уставу

КС защитил независимость профсоюзов
Текст: Наталья Козлова
В четверг Конституционный суд опубликовал свое постановление по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности".

О такой проверке на соответствие положения закона Конституции попросил Новосибирский областной союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Новосибирской области".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Решение КС основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Суть жалобы в следующем. Федерация профсоюзов Новосибирской области является одним из учредителей и членом Общероссийского союза "Федерация независимых профсоюзов России" (ФНПР). Прокуратура с подачи минюста выявила несоответствие устава сибиряков уставу общероссийского объединения и обязала устранить нарушения.

Суды подтвердили правомерность претензий и подчеркнули недопустимость наличия в уставе территориального объединения противоречий уставу ФНПР.

По мнению же Федерации профсоюзов Новосибирской области, признание ее устава незаконным на таком основании является вмешательством госорганов в деятельность профсоюзного объединения.

КС согласился с сибиряками. Законодательное регулирование в сфере деятельности профсоюзов должно осуществляться с соблюдением принципа профсоюзной автономии. Объединения профсоюзов вправе закреплять в своих уставах обязанность членских организаций обеспечивать соответствие их уставов уставу этого объединения. Но закрепление подобного положения в федеральном законе означает вмешательство государства в их деятельность и нарушает принцип независимости профсоюзов.

Норма признана не соответствующей Конституции.

Решение по делу новосибирских профсоюзов должно быть пересмотрено.

Компетентно

Сергей Маврин, заместитель Председателя КС РФ:

- Право на объединение в профсоюзы и свобода объединения, гарантированные Конституцией РФ и международными правовыми актами, предполагают самостоятельность профсоюзов в их внутренней деятельности.

Требование о соответствии уставов членских организаций уставу профсоюзного объединения может быть предусмотрено самим уставом этого объединения, поскольку данный учредительный документ принимают представители самих членских организаций объединения профсоюзов.

Однако если подобное требование установлено в законе, это означает вмешательство государства во внутренние дела профсоюзов. Этим нарушается принцип независимости профсоюзов от госорганов.

По мнению сибиряков, признание их устава незаконным является вмешательством госорганов в деятельность профсоюзного объединения

Примечательно, что норма, признанная не соответствующей Конституции РФ, содержалась только в законе о профсоюзах. Деятельность иных некоммерческих организаций (включая, например, объединения работодателей) законодатель таким же образом не регламентировал.

Данный подход, безусловно, не может быть оправдан исключительно спецификой профсоюзов. По природе своей им не присущи ни внутренняя иерархичность, ни субординация. Тем не менее признание нормы закона о профсоюзах не соответствующей Конституции не отменяет действие каких-либо положений устава ФНПР. Его необходимо соблюдать .

Власть Право Судебная власть Конституционный суд

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