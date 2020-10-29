Курсы доллара и евро могут приблизиться к годовым максимумам в ноябре

Валютная пара доллар/рубль в среду обновила локальный максимум - 78,47. Таким образом, появился первый признак смены краткосрочной нисходящей тенденции, сформировавшейся в конце сентября.

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, рассказал о движении валют в четверг и дал прогноз на ноябрь:

- В четверг ослабление рубля может усилиться, на этом фоне доллар/рубль может вплотную подойти к отметке - 79. Пара евро/рубль - к 92,76.

Но при всем при этом у рубля есть союзник в лице ЦБ РФ, который будет проводить валютные интервенции до конца года на общую сумму 195 млрд рублей за счет средств, вырученных от продажи доли Сбербанка. Также рублю будут сопутствовать продажи валюты государственными компаниями, которые в рамках директивы правительства должны поддерживать чистую валютную позицию на уровне 2018 года.

На следующей неделе состоятся выборы президента США. Они в значительной мере отразятся на рубле. Во-первых, от нового президента будет зависеть риторика и действия в отношение России, а именно, ужесточение санкций. Во-вторых, вероятно, уже от исходов выборов будет зависеть размер помощи американской экономике, о которой никак не могут договориться республиканцы и демократы. Принятие новых мер может спровоцировать усиление падения доллара, в том числе, по отношению к рублю.

Если меры поддержки будут приняты, а риторика нового президента с начала каденции не будет воинственной в отношении России, то пара доллар/рубль в следующем месяце способна вернуться в диапазон 74 - 76, а евро/рубль в рамки 87 - 89.

В противном случае, продолжится ползучий рост к годовым максимумам по поре доллар/рубль к 81,97, по евро/рубль - к 93,32 и выше.