Льготную ипотеку могут продлить после июля 2021 года

Программа льготной ипотеки, запущенная в апреле, оказалась очень востребованной и эффективной мерой поддержки как покупателей жилья, так и строительной отрасли, подчеркнул Хуснуллин. 250 тысяч семей получили льготную ипотеку, в отрасль привлечено порядка 650 млрд рублей, в том числе почти 100 млрд рублей россияне вложили собственных денег в виде первоначального взноса.

Продление программы до 1 июля следующего года позволит привлечь в отрасль еще не менее 600 млрд рублей, считает Хуснуллин. "Ближе к июлю, посмотрев, что дальше, сколько выдано, какой интерес к этой программе, какой объем, какая будет ставка на тот момент (ставка Центробанка очень влияет на стоимость ипотеки) - мы уже будем дальше смотреть вопрос о ее дальнейшем продлении либо каких-то других формах", - сказал вице-премьер.