Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
10:25 29.10.2020

Льготную ипотеку могут продлить после июля 2021 года

Вице-премьер Марат Хуснуллин не исключает продления программы льготной ипотеки после июля 2021 года. Об этом он сказал в интервью РБК.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Программа льготной ипотеки, запущенная в апреле, оказалась очень востребованной и эффективной мерой поддержки как покупателей жилья, так и строительной отрасли, подчеркнул Хуснуллин. 250 тысяч семей получили льготную ипотеку, в отрасль привлечено порядка 650 млрд рублей, в том числе почти 100 млрд рублей россияне вложили собственных денег в виде первоначального взноса.

Фото: iStock
Названы регионы, где чаще всего берут льготную ипотеку

Продление программы до 1 июля следующего года позволит привлечь в отрасль еще не менее 600 млрд рублей, считает Хуснуллин. "Ближе к июлю, посмотрев, что дальше, сколько выдано, какой интерес к этой программе, какой объем, какая будет ставка на тот момент (ставка Центробанка очень влияет на стоимость ипотеки) - мы уже будем дальше смотреть вопрос о ее дальнейшем продлении либо каких-то других формах", - сказал вице-премьер.

Сейчас читают

Недвижимость
28.10.2020

Цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией

Цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией

Рост цен на новостройки в ближайшие месяцы замедлится, считают эксперты. В следующем году цены продолжат рост, но он будет лишь незначительно превышать уровень инфляции, отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг

Недвижимость
28.10.2020

Названы регионы, где чаще всего берут льготную ипотеку

Названы регионы, где чаще всего берут льготную ипотеку

Лидером по количеству сделок с использованием льготной ипотеки стал Приволжский федеральный округ. На втором и третьем местах, по данным Росреестра, Северо-Западный и Центральный федеральные округа

Недвижимость
28.10.2020

Выписку из ЕГРН будут выдавать за несколько минут

Выписку из ЕГРН будут выдавать за несколько минут

Внедрение ФГИС ЕГРН позволит получать документы в Росреестре в ускоренном порядке, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. До сих пор получение выписки о правах занимало 3 дня