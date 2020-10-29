Лукашенко подписал распоряжение о подготовке ВНС

Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания (ВНС), который возглавит премьер-министр РБ Роман Головченко, создан по распоряжению Александра Лукашенко, информирует 29 октября пресс-служба президента страны.

Согласно документу, итоги общественного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития страны будут представлены в республиканский организационный комитет до 20 ноября этого года.

В распоряжении даны поручения областным органам власти и столичному исполкому образовать территориальные организационные комитеты по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания.

Ранее на этой неделе президент уже дал понять, что в будущем необходимо на конституционном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания. "Эту форму "народного творчества", по его убеждению, надо сделать конституционной.

Что касается ключевой задачи, которую следует поставить перед участниками собрания, то Александр Лукашенко считает необходимым выработку современных, эффективных и реально действующих механизмов, которые помогут решить проблемы, сдерживающие экономический рост.