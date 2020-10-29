Лукашенко произвел ряд перестановок в силовом блоке

Очередные кадровые перестановки произвел в четверг Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба. Пост министра внутренних дел поручен президентом Ивану Кубракову, который до этого руководил столичной милицией. Кроме того, глава государства назначил новых помощников, полномочия которых, по информации новостных порталов, будут значительно расширены.

Пресс-служба президента Беларуси

Валерий Вакульчик, бывший руководитель КГБ, а с первых дней сентября - госсекретарь Совета Безопасности, назначен помощником президента - инспектором по Брестской области. Министр внутренних дел Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области, а Александр Барсуков - в Минске. Лукашенко поблагодарил Нарышкина за сотрудничество Обращаясь к присутствующим, Лукашенко пояснил свою позицию: "Публично хочу довести до всех: мною принято кадровое решение, и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить", - сказал он. Президент поручил председателю верхней палаты парламента Наталье Кочановой подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников главы государства.

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