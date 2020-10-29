Лукашенко произвел ряд перестановок в силовом блоке

Валерий Вакульчик, бывший руководитель КГБ, а с первых дней сентября - госсекретарь Совета Безопасности, назначен помощником президента - инспектором по Брестской области. Министр внутренних дел Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области, а Александр Барсуков - в Минске.
Обращаясь к присутствующим, Лукашенко пояснил свою позицию: "Публично хочу довести до всех: мною принято кадровое решение, и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить", - сказал он.
Президент поручил председателю верхней палаты парламента Наталье Кочановой подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников главы государства.