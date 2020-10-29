Лукашенко прокомментировал протесты в Польше

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал массовые протесты, идущие с начала недели в Польше, а также ситуацию на Украине в Литве.

"Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись - знают за что, госслужащие", - цитирует слова Лукашенко БЕЛТА.

По мнению президента Беларуси, в действительности причины протестов в Польше следует искать в расколе общества, который продемонстрировала сомнительная победа кандидата от правящей партии "Право и справедливость" на последних президентских выборах.

"Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это все началось", - сказал Лукашенко в ходе представления своих кадровых решений.

Также, по его словам, протесты в Польше подогреваются значительным имущественным расслоением в обществе и экономическими проблемами. "Там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли", - сказал глава Беларуси.

Также Лукашенко обратил внимание на то, что в ходе последних парламентских выборов в Литве победила оппозиция, а партия, от которой баллотировался глава МИД Линкявичус, оказывавший все целую поддержку белорусским протестам, не прошла в новый став Сейма. "Вот вмешались в Беларусь - потеряли власть", - резюмировал он.

Наконец, он вспомнил и об Украине. "А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление. Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", - сказал Лукашенко.