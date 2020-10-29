Лукашенко прокомментировал протесты в Польше

Новости

Путин: Россия не собирается ограничивать движение капитала 15:10
В Стамбуле открывается для молитв мечеть Карие 15:10
Новую Skoda Octavia начали выпускать вместе с "ГАЗелью" 15:00
Более 1,5 тысяч детей прошли лечение в центре детского инсульта Морозовской больницы 14:55
В России может появиться День школьника 14:54
Путин: Рост экономики России начнется через год 14:50
В Саудовской Аравии неизвестный ранил охранника консульства Франции 14:48
В Австрии проверят частные владения на предмет борьбы с коронавирусом 14:48
В Москве задержали трех женщин-наркокурьеров 14:46
В Петербурге пройдут панихиды в память о погибших над Синаем 14:41
Путин: Нельзя допустить резкого роста цен на жилье 14:39
Тизер: Netflix продлил сериал "Нарко: Мексика" на третий сезон 14:39
Парламентарии СГ высказались за совершенствование работы медиа ресурсов 14:30
В Авиньоне мужчина застрелен при попытке напасть с ножом на полицию 14:29
В Ленобласти выявлены повторные случаи заболевания COVID-19 14:24
В Софии состоялось награждение русских и болгарских ветеранов ВОВ 14:19
СМИ: 56-летний Брэд Питт бросил 27-летнюю модель Потуральски 14:17
Песков: В РФ не может появиться издание, подобное Charlie Hebdo 14:14
Авиапилотов и диспетчеров предлагают увольнять за самолечение 14:13
Почему финны хотят учить русский язык с детского сада 14:02
Власти Башкирии помогут перевезти туриста, умершего в Турции от COVID-19 14:00
Косачев: Преступление в Ницце нельзя оправдать ничем 13:55
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 38 долларов за баррель 13:51
В Петербурге прочтут имена тех, кто пострадал в годы репрессий 13:40
Песков назвал теракт в Ницце ужасающей трагедией 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 14:20
Рубрика: В мире

Лукашенко прокомментировал протесты в Польше

Текст: Петр Лихоманов
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал массовые протесты, идущие с начала недели в Польше, а также ситуацию на Украине в Литве.
Фото: Jaap Arriens / Sipa USA Фото: Jaap Arriens / Sipa USA
Фото: Jaap Arriens / Sipa USA

"Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись - знают за что, госслужащие", - цитирует слова Лукашенко БЕЛТА.

Фото: ЕРА
Польские власти назвали акции протестов против запрета абортов войной

По мнению президента Беларуси, в действительности причины протестов в Польше следует искать в расколе общества, который продемонстрировала сомнительная победа кандидата от правящей партии "Право и справедливость" на последних президентских выборах.

"Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это все началось", - сказал Лукашенко в ходе представления своих кадровых решений.

Также, по его словам, протесты в Польше подогреваются значительным имущественным расслоением в обществе и экономическими проблемами. "Там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли", - сказал глава Беларуси.

Также Лукашенко обратил внимание на то, что в ходе последних парламентских выборов в Литве победила оппозиция, а партия, от которой баллотировался глава МИД Линкявичус, оказывавший все целую поддержку белорусским протестам, не прошла в новый став Сейма. "Вот вмешались в Беларусь - потеряли власть", - резюмировал он.

Наконец, он вспомнил и об Украине. "А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление. Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", - сказал Лукашенко.

В мире экс-СССР Беларусь В мире Европа Польша

Главное сегодня

Путин: Рост экономики России начнется через год
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Власти Москвы не будут вводить пропускной режим
Роспотребнадзор выявил коронавирус у летучих мышей в России
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов