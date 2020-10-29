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29.10.2020 18:09
Рубрика: В мире

Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов

Текст: Константин Волков

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая после посещения собора Нотр-Дам в Ницце, где утром 29 октября террорист зарезал трех прихожан, заявил, что Франция в очередной раз подверглась нападению исламистских террористов.

"Мы противопоставим террористам твердость и единство", - призвал он.

Также Макрон отметил, что власти усилят охрану молитвенных мест и школ.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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"В ближайшие часы число военных, участвующих в антитеррористической операции, будет увеличено с 3 тысяч до 7 тысяч", - заявил президент.

На 30 октября намечено экстренное совещание Совета обороны Франции, созванное по инициативе Макрона.

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