Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться до конца года

Он отметил, что оба зарегистрированных отечественных препарата - и вакцина новосибирского центра "Вектор", и центра имени Гамалеи - работают эффективно.

"Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить до конца года", - сказал глава государства.

По его словам, сейчас главное - наладить промышленное производство вакцин. И здесь Россия открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами, готова продавать интеллектуальные права, налаживать выпуск препаратов на иностранных площадках, но не в ущерб интересам россиян. Владимир Путин особо подчеркнул, что в первую очередь вакцинами необходимо обеспечить граждан РФ.