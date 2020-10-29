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29.10.2020 15:02
Рубрика: Власть

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться до конца года

Текст: Галина Мисливская
До конца этого года в регионах России может начаться массовая вакцинация от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы участников 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Он отметил, что оба зарегистрированных отечественных препарата - и вакцина новосибирского центра "Вектор", и центра имени Гамалеи - работают эффективно.

"Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить до конца года", - сказал глава государства.

По его словам, сейчас главное - наладить промышленное производство вакцин. И здесь Россия открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами, готова продавать интеллектуальные права, налаживать выпуск препаратов на иностранных площадках, но не в ущерб интересам россиян. Владимир Путин особо подчеркнул, что в первую очередь вакцинами необходимо обеспечить граждан РФ.

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Президент Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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