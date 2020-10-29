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29.10.2020 04:25
Рубрика: Власть

МЧС России направило в Донбасс очередную колонну с гумпомощью

МЧС России приступило к доставке 99-й партии гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Автоколонны доставят в Донецк и Луганск свыше 119 тонн грузов, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что автомобили отправились из Донского спасательного центра. Они везут лекарства и медицинское оборудование, пишет РИА Новости. Предыдущая автоколонна с медикаментами и предметами первой необходимости прибыла в Донбасс 27 августа.

Напомним, гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с 2014 года. За это время МЧС России отправило на территорию юго-востока Украины почти 85 тысяч тонн грузов.

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