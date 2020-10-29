Новости

Назван продукт, который зимой спасет от вирусов 07:34
В Минздраве рассказали о сроках завершения роста заболеваемости COVID-19 07:14
Посольство РФ осудило допрос российского журналиста спецслужбами США 07:07
Экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак приговорен к 17 годам тюрьмы 06:40
Посол РФ предостерег Вашингтон от гонки вооружений в Европе 06:24
В США исчезли отправленные по почте документы о Байдене и его сыне 06:21
Медведь ранил разносчика газет в Японии 06:04
Самолет Air China из-за пассажирки экстренно приземлился в Ухане 05:50
Китаец попытался попасть в Приамурье по закрытому из-за COVID-19 мосту 05:37
Цукерберг выбрал способ поблагодарить персонал за работу в пандемию 05:28
Бразильские медики выявили случай повторного заражения коронавирусом 05:26
Назван срок подсчета голосов избирателей в Северной Каролине после выборов 04:49
Инфекционист назвал общие черты "испанки" и коронавируса 04:31
МЧС России направило в Донбасс очередную колонну с гумпомощью 04:25
Хиллари Клинтон стала членом коллегии выборщиков 03:54
Российские летчики ликвидировали пожары в горной Латакии 03:42
Власти Филадельфии ввели в городе комендантский час 03:35
Чрезвычайный комитет ВОЗ оценит ситуацию с распространением COVID-19 в мире 03:12
В небе над Аризоной во время выступления Трампа перехватили самолет 03:02
WSJ: Желающим попасть в США придется предоставить биометрические данные 02:42
Ураган "Зета" вызвал массовые отключения света в Луизиане 02:36
Семак объяснил замену Дзюбы в матче с "Боруссией" 02:22
Еще четыре региона Испании ушли на карантин из-за коронавируса 02:15
Трамп заявил, что не знает написавшего о нем скандальную статью экс-чиновника 02:03
В Москве за сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом 01:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
29.10.2020 06:04
Рубрика: В мире

Медведь ранил разносчика газет в Японии

Медведь ранил разносчика газет. Это случилось в городе Фукуи. Пострадал 69-летний мужчина, передает агентство Kyodo.

В Якутии на оленевода напал белый медведь

"Нападение произошло в горной местности ранним утром, когда мужчина доставлял почту. Полученные ранения не представляют угрозы для жизни пострадавшего", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Это уже второе нападение медведя на разносчика газет за последнюю неделю. Предыдущее было в городе Канадзава префектуры Исикава. Последние десять дней сообщения о нападениях медведей на людей поступают из разных районов Японии почти каждый день.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Посол РФ предостерег Вашингтон от гонки вооружений в Европе
Инфекционист назвал общие черты "испанки" и коронавируса
WSJ: Желающим попасть в США придется предоставить биометрические данные
Путин рассказал о волнах коронавируса
Макрон выступил за диалог с Россией
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов