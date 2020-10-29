Медведь ранил разносчика газет в Японии

Медведь ранил разносчика газет. Это случилось в городе Фукуи. Пострадал 69-летний мужчина, передает агентство Kyodo.

"Нападение произошло в горной местности ранним утром, когда мужчина доставлял почту. Полученные ранения не представляют угрозы для жизни пострадавшего", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Это уже второе нападение медведя на разносчика газет за последнюю неделю. Предыдущее было в городе Канадзава префектуры Исикава. Последние десять дней сообщения о нападениях медведей на людей поступают из разных районов Японии почти каждый день.