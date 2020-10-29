Медведев призвал государство не бояться искусственного интеллекта

Развитие технологий искусственного интеллекта несет угрозы государственной безопасности, но это не повод властям не заниматься развитием этого направления, считает заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Замглавы Совбеза провел совещание по реализации федеральных и отраслевых проектов с использованием искусственного интеллекта. Тема популярна сегодня, ведущие страны мира уделяют ей повышенное внимание. Россия не исключение. У нас действует национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года и отдельный федеральный проект.

"С каждым годом искусственному интеллекту будет уделяться все большее и большее внимание, передаваться на решение с использованием интеллекта все больше и больше задач, а стало быть, будет возникать все больше и больше вызовов для государственной безопасности", - заявил Медведев. Однако это не означает, что перспективную работу необходимо блокировать, подчеркнул он. Нужно ее вести с удвоенной энергией и особым вниманием.

"Речь идет о создании надежной системы защиты людей, бизнеса, государства от различных информационных угроз, включая кибермошенничество", - указал замглавы Совбеза. Задача государства - создать многоуровневую систему поддержки в этой области, начиная от научных разработок и заканчивая их масштабным внедрением.