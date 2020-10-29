Китайцы определились с местом посадки своего первого марсохода

Новости

Россия заняла второе место в мире по производству сервисных роботов 22:25
Милорад Додик: Республика Сербская ожидает российскую вакцину от COVID-19 21:37
Герман Греф не вошел в обновленный совет директоров "Яндекса" 21:32
Правительственная комиссия поддержала концепцию нацпроекта по туризму 21:27
Зарплаты на стройках выросли в пять раз 21:24
"Спортмастер" в ЮВАО могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19 21:24
В Германии автомобиль въехал в группу велосипедистов 21:15
В армии коронавирусом больны почти 3 тысячи военнослужащих 21:09
Минпромторг прогнозирует рост продаж новых автомобилей в октябре 21:05
Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины от COVID 20:38
Лукашенко подписал распоряжение о подготовке ВНС 20:19
Губернатор Подмосковья сделал прививку от коронавируса 20:15
Испанские депутаты одобрили продление режима ЧП до 9 мая 20:10
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве 19:54
Знакомый экс-полковника Стенина получил срок за подделку доказательств 19:54
Минск ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины 19:50
Мэрия Москвы объяснила функцию QR-кодов в барах 19:41
На танкере "Генерал Ази Асланов" завершены все следственные действия 19:32
Ребенок-инвалид из Таганрога получит жизненно необходимые лекарства 19:25
В Петербурге освятят четыре памятника Иоанну Кронштадтскому 19:21
Собянин рассказал, где чаще всего в Москве заражаются коронавирусом 19:15
Вдову погибшего в Петербурге рэпера Картрайта оставили под стражей 19:13
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года 19:05
Росстат: Розничные цены на бензин в России стабильны 19:01
В Болгарии медсестры вышли на протест из-за низкой оплаты труда 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 22:41
Рубрика: Общество

Китайцы определились с местом посадки своего первого марсохода

Текст: Алена Ларина

Марсианская миссия "Тяньвэнь-1", намеченная на будущую весну, начнется с юго-востока равнины Утопия. Именно это место выбрано в качестве посадки китайского марсохода.

Фото: iStock
В упавшем в США "огненном шаре" найдена внеземная органика

Как сообщает Space.com, она будет состоять из орбитального зонда и посадочной платформы с марсоходом. Планируется, что аппараты, стартовавшие нынешним летом, успешно выйдут на марсианскую орбиту и смогут мягко приземлиться на Красную планету, исследовать ее ионосферу и климат, состав поверхностного слоя и рельеф.

"Тяньвэнь-1" совершила первую из четырех коррекций курса полета к Марсу, отправив на Землю селфи. Стали известны координаты посадки китайского марсохода: 110.318 градуса восточной долготы и 24.748 градуса северной широты.

Эта относительно ровная поверхность на Марсе с кратерами и эоловыми формами рельефа. Вероятно, в древности в этом месте были грунтовые воды, а на территории, запланированной в качестве запасной посадочной площадки, текли потоки лавы из вулканов.

Аппараты достигнут Марса в феврале 2021 года и выйдут на первичную эллиптическую орбиту с периодом обращения вокруг Красной планеты десять суток. Сама посадка намечена на апрель-май, потом зонд перейдет на круговую орбиту с периодом обращения восемь часов и начнет научную программу, рассчитанную на один марсианский год.

Общество Наука Общество Космос Исследование Марса

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
ЦБ РФ предложил новый способ накопить на квартиру или достойную пенсию
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии