Китайцы определились с местом посадки своего первого марсохода

Марсианская миссия "Тяньвэнь-1", намеченная на будущую весну, начнется с юго-востока равнины Утопия. Именно это место выбрано в качестве посадки китайского марсохода.

Как сообщает Space.com, она будет состоять из орбитального зонда и посадочной платформы с марсоходом. Планируется, что аппараты, стартовавшие нынешним летом, успешно выйдут на марсианскую орбиту и смогут мягко приземлиться на Красную планету, исследовать ее ионосферу и климат, состав поверхностного слоя и рельеф.

"Тяньвэнь-1" совершила первую из четырех коррекций курса полета к Марсу, отправив на Землю селфи. Стали известны координаты посадки китайского марсохода: 110.318 градуса восточной долготы и 24.748 градуса северной широты.

Эта относительно ровная поверхность на Марсе с кратерами и эоловыми формами рельефа. Вероятно, в древности в этом месте были грунтовые воды, а на территории, запланированной в качестве запасной посадочной площадки, текли потоки лавы из вулканов.

Аппараты достигнут Марса в феврале 2021 года и выйдут на первичную эллиптическую орбиту с периодом обращения вокруг Красной планеты десять суток. Сама посадка намечена на апрель-май, потом зонд перейдет на круговую орбиту с периодом обращения восемь часов и начнет научную программу, рассчитанную на один марсианский год.