МИД РФ: Эпидемическая ситуация на туристических направлениях ухудшается

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, выступая на брифинге 29 октября, что из-за распространения коронавируса ситуация на туристических направлениях может усложниться и призвала избегать неоправданных рисков.

"Исходим из того, что обстановка на туристических направлениях остается весьма нестабильной, это может в любой момент принять и драматические обороты, может в любой момент ухудшиться, что сейчас мы уже наблюдаем в некоторых регионах мира, - отметила дипломат. - Вновь обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решения о своих зарубежных поездках и избегать неоправданных рисков".

В частности, по ее словам, в ряде традиционно популярных среди россиян зарубежных курортов "ситуация развивается в общемировом тренде".