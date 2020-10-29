МИД РФ: надеемся, что после выборов в США победит здравый смысл

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 29 октября, российское внешнеполитическое ведомство надеется, что после выборов в США "возобладает здравый смысл" в плане отношений с Россией.

"Действия США уже давно носят деструктивный характер, я имею в виду развертывание систем противоракетной обороны, развал ДРСМД, сохраняющуюся неопределенность по вопросу продления ДСНВ", отметила дипломат.

Тем не менее, по ее словам, Москва "не теряет надежду, что после выборов здравый смысл начнет постепенно брать верх, и в Вашингтоне, наконец, поймут, что ставка на дальнейшее насаждение антироссийских мифов не столько вредит нам, сколько способствует еще большему разжиганию политических страстей и нагнетанию атмосферы недоверия внутри самого американского общества".

Также Захарова отметила: "мы также надеемся, что к американским коллегам придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы - от контроля над вооружениями и урегулирования региональных кризисов до пандемии коронавируса - можно решать, лишь обеспечив объединение или хотя бы сопряжение усилий и потенциалов ведущих мировых игроков. И в этом смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США, как ответственных гарантов международной стабильности и безопасности, находится в плоскости взаимного интереса и отвечает потребностям всего мирового сообщества".

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября, в ряде штатов уже началось досрочное голосование.