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29.10.2020 18:09
Рубрика: В мире

МИД РФ: надеемся, что после выборов в США победит здравый смысл

Текст: Константин Волков
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 29 октября, российское внешнеполитическое ведомство надеется, что после выборов в США "возобладает здравый смысл" в плане отношений с Россией.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Действия США уже давно носят деструктивный характер, я имею в виду развертывание систем противоракетной обороны, развал ДРСМД, сохраняющуюся неопределенность по вопросу продления ДСНВ", отметила дипломат.

Фото: iStock
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Тем не менее, по ее словам, Москва "не теряет надежду, что после выборов здравый смысл начнет постепенно брать верх, и в Вашингтоне, наконец, поймут, что ставка на дальнейшее насаждение антироссийских мифов не столько вредит нам, сколько способствует еще большему разжиганию политических страстей и нагнетанию атмосферы недоверия внутри самого американского общества".

Также Захарова отметила: "мы также надеемся, что к американским коллегам придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы - от контроля над вооружениями и урегулирования региональных кризисов до пандемии коронавируса - можно решать, лишь обеспечив объединение или хотя бы сопряжение усилий и потенциалов ведущих мировых игроков. И в этом смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США, как ответственных гарантов международной стабильности и безопасности, находится в плоскости взаимного интереса и отвечает потребностям всего мирового сообщества".

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября, в ряде штатов уже началось досрочное голосование.

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