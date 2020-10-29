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29.10.2020 13:27
Рубрика: Экономика

Минфин не исключил новые сделки по приватизации

Текст: Роман Маркелов
В Минфине допускают новые приватизационные сделки в компаниях с госучастием помимо тех, что предусмотрены в федеральном бюджете. Об этом заявил в своем выступлении на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" министр финансов Антон Силуанов.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

"У нас сейчас в бюджете небольшие объемы предусмотрены в виде ресурсов от приватизации. Около 3 млрд рублей, можно сказать, что это вообще ничего.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Но это нам не мешает говорить о том, что в течение этого периода мы не примем решение о продаже части государственных долей для того, чтобы улучшить систему управления компаниями, улучшить работу менеджмента компаний, привлечь дополнительные ресурсы для новых задач этих компаний", - рассказал глава Минфина.

При этом вопрос приватизации, по мнению Силуанова, следует рассматривать в первую очередь не с точки зрения привлечения доходов в федеральный бюджет, а с точки зрения улучшения ситуации в приватизируемых компаниях. Таких компаний еще много - в том числе и которые контролируются государством на 100%. "Мне кажется, если бы мы снизили долю государства, даже не за счет того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь туда частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний, и привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово", - сказал Силуанов.

Экономика Бизнес Правительство Минфин Приватизация государственного имущества

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