Минфин не исключил новые сделки по приватизации

В Минфине допускают новые приватизационные сделки в компаниях с госучастием помимо тех, что предусмотрены в федеральном бюджете. Об этом заявил в своем выступлении на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" министр финансов Антон Силуанов.

"У нас сейчас в бюджете небольшие объемы предусмотрены в виде ресурсов от приватизации. Около 3 млрд рублей, можно сказать, что это вообще ничего.

Но это нам не мешает говорить о том, что в течение этого периода мы не примем решение о продаже части государственных долей для того, чтобы улучшить систему управления компаниями, улучшить работу менеджмента компаний, привлечь дополнительные ресурсы для новых задач этих компаний", - рассказал глава Минфина.

При этом вопрос приватизации, по мнению Силуанова, следует рассматривать в первую очередь не с точки зрения привлечения доходов в федеральный бюджет, а с точки зрения улучшения ситуации в приватизируемых компаниях. Таких компаний еще много - в том числе и которые контролируются государством на 100%. "Мне кажется, если бы мы снизили долю государства, даже не за счет того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь туда частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний, и привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово", - сказал Силуанов.