Минфин не одобрил новую методику расчета цен на жилье

Минфин не поддержал новую методику расчета стоимости квадратного метра жилья, разработанную Минстроем. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Методика определения стоимости квадратного метра используется для расчета субсидий на покупку жилья ряду категорий льготников, при расселении аварийного жилья. Сейчас методика - весьма сложная, в ней применяются различные коэффициенты, индикаторы и пр., рассказал Стасишин. При этом стоимость квадратного метра оказывается заниженной, в результате региональным властям иногда приходилось выделять доплаты из своего бюджета, чтобы льготники все-таки могли приобрести жилье. "Сегодня мы сделали просто - первичка плюс вторичка, деленная на два", - пояснил Стасишин принцип расчета по новой методике. Определенная таким образом средняя цена близка к рыночной, а субсидия позволит купить квартиру без дополнительных дотаций.

Однако, отметил Стасишин, эту методику не поддержал Минфин. Замглавы Минстроя обратился к членам Совета Федерации с просьбой поддержать это нововведение.

В начале лета о новой методике рассказывал в Совете Федерации глава Минстроя Владимир Якушев. Тогда он отметил, что если расчеты покажут, что с учетом перевыполнения программы расселения аварийных домов, применение новой методики не потребует больших дополнительных средств из федерального бюджета, это может стать серьезным аргументом для Минфина. Ныне действующая методика, как отмечалось тогда, определяет стоимость "квадрата" жилья в 1,5-2 раза ниже рыночной цены.