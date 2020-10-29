В мире
29.10.2020 19:50
Текст: Юрий Сизов

Минск ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Виктор Толочко / РИА Новости

Официальный представитель погранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил в четверг, что в связи с эпидемиологической обстановкой в сопредельных странах РБ временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Фото: Jaap Arriens / Sipa USA
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В сообщении уточняется, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, а также члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

При этом пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск по-прежнему будет функционировать без вышеуказанных ограничений, констатирует БЕЛТА.

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