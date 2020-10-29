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29.10.2020 20:38
Рубрика: Общество

Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины от COVID

Текст: Ольга Игнатова
Клинические исследования первой российской вакцины от СОVID-19 на большой группе добровольцев продолжаются. Это "Российской газете" подтвердили в Минздраве России.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

По словам помощника министра здравоохранения Российской Федерации Алексея Кузнецова, пострегистрационные клинические исследования вакцины "Спутник V" идут полным ходом. "Целевая численность - 40 тысяч вакцинированных добровольцев - будет достигнута", - заверил Кузнецов.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться до конца года

Ранее агентство Reuters сообщило, что вакцинация новых добровольцев, участвующих в пострегистрационных клинических исследованиях вакцины "Спутник V", приостановлена из-за нехватки препарата. И испытания могут быть возобновлены только ближе к середине ноября.

Напомним,что в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), разработка центра им Гамалеи, и препарат "ЭпиВакКорона", разработанный новосибирским научным центром "Вектор". "Спутник V" проходит завершающий этап клинических испытаний. Это уже пострегистрационные испытания на широкой группе добровольцев.

Еще одну вакцину разрабатывает Центр имени Чумакова. Она находится на второй фазе клинических испытаний, он должен закончиться в ноябре.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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