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29.10.2020 19:35
Рубрика: Власть

С доставкой на дом

Михаил Мишустин поручил без промедления дать регионам средства на борьбу с коронавирусом
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
Кабинет министров максимально быстро подготовил президентские решения о помощи регионам для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе средствами на бесплатные лекарства для амбулаторных больных COVID-19.
Михаил Мишустин просил профильных министров как можно быстрее довести выделенные деньги до регионов. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин просил профильных министров как можно быстрее довести выделенные деньги до регионов. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин просил профильных министров как можно быстрее довести выделенные деньги до регионов. Фото: РИА Новости

Ситуация с коронавирусом потребовала незамедлительных действий от руководства страны. В среду глава государства поручил правительству профинансировать ряд дополнительных мер. Субъектам Федерации требуется закупить средства индивидуальной защиты и тест-системы, обеспечить транспортное обслуживание нуждающихся в поддержке и улучшить материально-техническую базу медицинских организаций. В четверг необходимые нормативные акты уже были рассмотрены на заседании кабмина. "Мы дополнительно направим регионам для этого 10 миллиардов рублей и еще один миллиард рублей - на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на коронавирусную инфекцию", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
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Отдельно президентом подчеркнута потребность в лекарствах для заболевших коронавирусом, кому госпитализация не понадобилась, и лечение проходит на дому. "Их надо обеспечить необходимыми лекарствами, причем бесплатно", - напомнил Мишустин. Перечень препаратов минздравом определен, потребность просчитана. "Теперь министерство промышленности и торговли должно оценить достаточность этих запасов и объема производства, чтобы не допустить сбой поставок в регионы, а Росздравнадзор должен оценить имеющийся ассортимент, чтобы исключить какой-либо дефицит в дальнейшем", - указал глава кабинета министров. Для закупок лекарств в регионы направляют пять миллиардов рублей.

"Прошу министра здравоохранения и министра финансов сегодня же довести эти средства до регионов, - указал премьер в ходе заседания. - Чтобы руководители субъектов Российской Федерации максимально быстро организовали закупки необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты и обеспечили транспортное обслуживание пациентов с коронавирусом и медицинского персонала".

Многодетным семьям помогут гасить ипотеку

На заседании кабмина рассматривался и вопрос льготной ипотеки. Семьям, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года, государство предоставляет 450 тысяч рублей на частичное или полное погашение ипотечного займа. В этом году на меру поддержки правительством использовано 35 миллиардов рублей. Теперь кабинет министров выделяет еще 5,5 миллиарда. "Дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тысяч многодетных семей", - заметил Мишустин.

Ряд регионов страны получат деньги, чтобы до конца года в них создали новые школьные места. Это Якутия, Краснодарский край, Иркутская, Свердловская и Челябинская области. В рамках национального проекта "Образование" в них откроют еще 3600 мест в общеобразовательных учреждениях. "Для софинансирования таких расходов перераспределим субсидии из федерального бюджета - более 730 миллионов рублей", - сообщил премьер-министр.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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ЖКХ без долгов и проблем

В последние дни октября правительство еще раз проверило готовность предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду. На большей территории страны отопительный сезон стартовал. Местами пришлось сделать это досрочно, чтобы в коронавирусные времена лишний раз не провоцировать распространение простудных заболеваний.

"В целом муниципальные образования подготовлены к зиме и обеспечены всеми видами топлива, - констатировал глава кабинета министров. - Важно как можно скорее завершить необходимые работы на объектах ЖКХ и энергетики, чтобы они были готовы к предстоящему периоду максимальных нагрузок, а также к любым нештатным ситуациям".

Ответственные министерства отчитались о практически стопроцентной готовности энергетической и коммунальной отраслей. "По объектам коммунального комплекса общая готовность производственных объектов составляет 99,7 процента, готовность объектов коммунального сетевого комплекса - 99,5 процента, жилищного фонда - 99,4 процента", - заявил глава минстроя Владимир Якушев. Запасы угля на складах составляют 110,2 процента, запасы жидкого топлива - 105,9 процента.

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На постоянном контроле находится ситуация с оплатой услуг ЖКХ и задолженностью. "Она составляет 1,241 триллиона рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то на этот период задолженность составляла 1,3 триллиона рублей. То есть с точки зрения задолженности мы получили положительный эффект - она стала меньше", - подчеркнул Якушев.

После временного провала восстановилась платежная дисциплина. До введения ограничительных мер по коронавирусу в первом квартале года платежи за услуги ЖКХ составляли 97 процентов. В апреле они снизились до 81 процента, но уже в следующем месяце снова превысили 90 процентов. "За сентябрь собираемость платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства составила 97 процентов. То есть мы можем констатировать, что платежная дисциплина восстановлена, потому что средний процент собираемости за 2019 год составил 96 процентов", - заключил глава минстроя.

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