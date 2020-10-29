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29.10.2020 09:54
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил технологии для "регуляторных песочниц"

Текст: Владимир Кузьмин

Десять перспективных технологий утвердил премьер-министр Михаил Мишустин для применения к ним экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. Разработчиков избавят от излишней административной нагрузки, они смогут ускорить вывод на рынок новых сервисов.

Фото: iStock
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В перечень вошли нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, технологии работы с большими данными, квантовые и производственные технологии, робототехника и сенсорика, технологии систем распределенного реестра, беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности, интернет вещей, отраслевые цифровые технологии.

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