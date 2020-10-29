Москалькова высказалась за укрепление статей бюджета на соцобеспечение

Омбудсмен Татьяна Москалькова выступает за укрепление статьей бюджета, направленных на социальную сферу - здравоохранение, жильё, образование и пенсионное обеспечение.

"Очень важно сегодня грамотно собрать бюджет", - сказала она, выступая на открытии магистерских программ "Международная защита прав человека".

- Весь день сегодня выступает министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, и идёт острая дискуссия за бюджет, за статьи бюджета. И мы, конечно, выступаем в первую очередь за укрепление статьей бюджета, направленных на социальную сферу - здравоохранение, жильё, образование и пенсионное обеспечение, - отметила уполномоченный по правам человека.