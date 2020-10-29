Набиуллина рассказала о подходе к финансовой политике

Бюджетную политику, которой занимается Минфин, и денежно-кредитную политику, которой занимается Банк России, нужно координировать, но нельзя смешивать. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Уровень координации между денежно-кредитной политикой, бюджетной политикой, взаимодействие правительства и Центрального банка, оно интенсифицировалось. Это абсолютно нормально, но здесь тоже нельзя переходить через какую-то грань. Не должно быть смешения политик, когда непонятно, кто за что отвечает. У нас действительно разные инструменты, и на разные вещи можем повлиять, поэтому здесь нужно быть очень осторожными", - считает Набиуллина.

Сращивание бюджетной и денежно-кредитной политик, через которое происходит управление совокупным спросом в экономике, - путь, по которому пытаются идти развитые страны. Об этом ранее говорил в своем выступлении на форуме помощник президента России Максим Орешкин. Он считает, что будущее финансовой политики - это управление структурой спроса в целом, а не отдельными переменными.

В Банке России на такую модель смотрят скептически. Так, по словам Набиуллиной, на спрос влияют и многие другие факторы - например, на инвестиционный спрос влияет инвестиционный климат. По ее мнению, важнее структурные реформы, которые создают и устойчивый спрос, и устойчивый рост экономики.