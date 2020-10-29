Набиуллина рассказала о влиянии цифрового рубля на банки

Возможное введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков. Об этом заявила в своем выступлении на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Может усложниться управление ликвидностью, но здесь ЦБ готов настроить свои инструменты, чтобы у банков не было опасений. Поменяется структура доходов, отдельные операции будут удешевляться. Но удобство приведет к тому, что объем таких операций будет больше. Банки все равно будут зарабатывать", - считает Набиуллина.

По словам главы ЦБ, регулятор склоняется к тому, чтобы сделать систему открытой для всех участников финансового рынка (а не применить, например, схему, когда физлица открывали бы счета в цифровом рубле непосредственно в Банке России).

Ранее Набиуллина заявляла, что если решение о вводе цифрового рубля будет принято, то его пилотное тестирование может начаться уже в конце 2021 года. Цифровой рубль - третья форма существования российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он должен совместить преимущества обеих привычных форм расчетов - предполагается, что им можно будет расплачиваться с мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и без доступа к интернету и мобильной связи. Цифровой рубль можно будет свободно переводить в наличные или в электронные деньги и наоборот, в этом его отличие от криптовалют. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, хранящегося на специальном электронном кошельке - индивидуальном для каждого пользователя и открытом в платежной системе Банка России.