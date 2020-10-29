За занятия спортом можно будет вернуть до 15,6 тысячи рублей в виде налогового вычета на одного члена семьи. Об одобрении правительством соответствующих изменений в Закон "О физической культуре и спорте в РФ" и Налоговый кодекс сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Это даст возможность нашим гражданам получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальный возврат составит 15,6 тысячи рублей в год", - сказал вице-премьер (цитата по РИА Новости). По его словам, это будет способствовать реализации цели к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России.

Как пояснили в НП "Национальное фитнес-сообщество" (НФС), если заниматься всей семьей, то сумма вычета возрастает пропорционально расходам. "Получается существенная экономия для семейного бюджета - почти в 47 тысяч рублей для тех, кто занимается втроем", - говорит президент НФС Елена Силина.