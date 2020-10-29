Назван продукт, который зимой спасет от вирусов

В холодное время года, особенно в период активного распространения вирусов, организму часто не хватает полезных веществ, которые как раз помогают противостоять "сезонным" заболеваниям. Один из самых лучших продуктов с точки зрения укрепления иммунитета - авокадо.

Плод содержит не только необходимые организму витамин D и омега жиры, но и витамин E. Отмечается, что ценные для нормального функционирования организма витамины хорошо усваиваются благодаря полезным жирам, содержащимся в авокадо.

"В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе", - порекомендовала в интервью радио Sputnik консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.

Специалист посоветовала есть продукт в первой половине дня. Можно сочетать его с тостом (используя вместо сливочного масла) и ломтиками красной рыбы. Также многие едят авокадо с яйцом и салатами.

При выборе продукта стоит обращать внимание на его внешний вид - наличие черных пятен и затемнений на кожуре может предупреждать о процессе разложения плода.

Врач предупредила, что осторожнее следует есть авокадо (из-за большого количества в нем жиров) при проблемах с печенью. В такой ситуации следует посоветоваться с лечащим врачом.