За девять месяцев 2020 года доля китайских брендов на российском рынке смартфонов выросла до 57 процентов (в штуках). При этом на долю Honor и Huawei пришлось около 30 процентов от числа всех проданных устройств, пишет ТАСС со ссылкой на данные "М.Видео-Эльдорадо".

Из общего числа Huawei/Honor около четырех процентов не поддерживают экосистему Google Play - они работают с альтернативной Huawei Mobile Services. При этом их число растет - в третьем квартале этот показатель составил 10 процентов.

В целом из 23 миллионов смартфонов, проданных в России в период с января по сентябрь 2020 года, около 13 произведены китайскими брендами. На долю Huawei/Honor и Xiaomi пришлось 48 процентов, BBK Electronics (Vivo, Oppo, OnePlus, Realme) заняла 4,5 процента, ZTE - 2,5 процента.

Если говорить о доле каждого бренда в отдельности, то первое место среди "китайцев" досталось Honor (самые продаваемые модели - Honor 9S и 9A).