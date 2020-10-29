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29.10.2020 13:45
Рубрика: Экономика

Новак объявил о готовности объектов энергетики к зимнему сезону в России

Текст: Владимир Кузьмин
В стране в целом завершена подготовка энергетической отрасли к осенне-зимнему периоду, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости

"Запланированные технические мероприятия проведены, созданы резервы, обеспечена готовность персонала. В период прохождения отопительного сезона мы продолжим непрерывный мониторинг текущей ситуации и при необходимости обеспечим оперативное реагирование на риски нарушения", - заявил Новак.

Фото: iStock
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По основным каскадам гидроэлектростанций запасы гидроресурсов превышают среднемноголетние значения на 7-25% и позволяют ГЭС осуществлять выработку без ограничений. Резерв мощности при планируемом максимуме потребления в предстоящий отопительный сезон составит порядка 40 тысяч МВт.

"По итогам года будет введено в эксплуатацию 3400 МВт новых генерирующих мощностей, около 24 тысяч км линий электропередачи", - сказал Новак.

"На объектах электроэнергетики накоплены необходимые запасы топлива - 18,4 миллиона тонн угля, 2,5 миллиона тонн мазута и 353 тысяч тонн дизельного топлива, что превышает установленные нормативы в целом более чем в полтора раза", - отметил он.

В штатном режиме, по его словам, осуществлен северный завоз для потребителей изолированных и удаленных энергосистем. В ноябре планируется завершить работы по повышению надежности электрической сети Дагестанской энергосистемы.

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"Дагестанская и Иркутская энергосистемы входят в перечень регионов с высокими рисками нарушения энергоснабжения, - напомнил Новак. - Реализуются масштабные мероприятия для повышения системной надежности этих энергосистем".

Экономика Отрасли Энергетика Экономика ЖКХ Власть Работа власти Правительство Минэнерго Отопительный сезон в России

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