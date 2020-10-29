Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 347-ФЗ "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 13 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 21 октября 2020 года

Статья 1

Внести в часть 3 статьи 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1152; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 43, ст. 5976; N 48, ст. 6730; 2013, N 27, ст. 3462; N 48, ст. 6165; 2014, N 10, ст. 954; 2016, N 27, ст. 4157; 2017, N 31, ст. 4741; 2018, N 45, ст. 6837; N 53, ст. 8485) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения ими соответствующей должности.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин