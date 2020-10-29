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29 октября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)

Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 348-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений""

Дата подписания 27 октября 2020 г.
Опубликован 29 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон об обеспечении единства измерений

Принят Государственной Думой 13 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 21 октября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 5 Федерального закона от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4255) следующие изменения:

1) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Правительством Российской Федерации в целях, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, устанавливается перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в областях, указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 9, 11 - 17, 19 части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, с указанием обязательных метрологических требований к измерениям, в том числе показателей точности измерений. Федеральные органы исполнительной власти и государственные корпорации, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях деятельности, указанных в пунктах 4, 10 и 18 части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, определяют измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и устанавливают к ним обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности измерений.";

2) часть 6 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин