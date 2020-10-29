Парламентарии СГ высказались за совершенствование работы медиа ресурсов

О роли современных медиа ресурсов в процессе формирования информационной повестки и их воздействия на общественное мнение шла речь на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике. Оно состоялось 29 октября в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе собрания.

Участники диалога, обменявшись мнениями по основным тенденциям трансформации современных СМИ, уделили особое внимание объективному освещению интеграционных процессов и "своевременному реагированию на появление искаженной или намеренно фальсифицированной информации".

По мнению парламентариев, информационная политика Союзного государства в свете современной реальности и существующих информационных угроз требует серьезного переформатирования деятельности СМИ. В этих целях было предложено принять меры к дальнейшему развитию потенциала телевизионного канала "БелРос" - с обеспечением полноформатного режима вещания, а также организовать работу по совершенствованию и продвижению интернет-ресурсов газет "Союзное вече" и "Союз. Беларусь - Россия", журнала "Союзное государство". Редакциям союзных СМИ рекомендовано расширить присутствие и активизировать работу в социальных сетях.

Кроме того, на заседании рассматривался вопрос о роли региональных СМИ в процессе формирования единого информационного пространства. "Парламентарии сошлись во мнении, что, несмотря на ощутимое присутствие союзных СМИ в областях и регионах обеих стран, существует необходимость качественного повышения роли региональных средств массовой информации в формировании общего информационного пространства", - констатировали в пресс-службе.

В этой связи было высказано предложение шире использовать возможности Министерства информации Беларуси и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Что касается комиссий Парламентского собрания, то им "предложено рассмотреть на своих заседаниях вопрос об активизации деятельности по популяризации идей союзного строительства, способствующей формированию общего информационного пространства, путем организации такой работы в областях и регионах, которые представляют депутаты, делегированные в Парламентское собрание".