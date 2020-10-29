В Израиле найдена 2000-летняя драгоценная печать с профилем бога

В Израиле члены исследовательского проекта City of David обнаружили 2000-летнюю печать, изготовленную из драгоценного камня и украшенную изображением древнегреческого бога Аполлона.

Как сообщает The Jerusalem Post, драгоценная печать с изображением Аполлона была обнаружена в дренажном канале города Давида. Причем ее нашли в археологическом материале, который исследователи извлекли из фундамента Западной стены.

По мнению исследователей, эта находка является очень удивительной и редкой. Дело в том, что это всего лишь третья драгоценная печать периода Второго Храма, когда-либо обнаруженная в Иерусалиме.

Сообщается, что артефакт был вырезан из темно-коричневой яшмы, но на нем видны остатки светло-желтого, коричневого и белого слоев. В древности яшма считалась драгоценным камнем. Судя по характерным следам, печать украшала кольцо. Она датируется I веком нашей эры, то есть периодом Второго Храма.

Размеры этой печати можно назвать крошечными. Она имеет овальную форму, ее длина составляет всего лишь 13 мм, ширина - 11 мм, а толщина - три миллиметра. По мнению ученых, печать использовалась только для оттиска на мягком материале. Обычно в тот период времени таким материалом был пчелиный воск. Вероятно, артефакт использовался в качестве личной подписи на договорах, письмах, завещаниях и т.д.

На печати изображена голова Аполлона, его профиль слева. Хорошо видны длинные волосы этого бога, ниспадающие на широкую шею, большой нос, толстые губы и маленький, но выступающий подбородок. Одна прядь волос закрывает ухо. Длинные локоны доходят до левого плеча. Тонкие диагональные линии у шеи отмечают верхний край одежды.

По мнению авторов открытия - археологов Эли Шукрона, Шуа Амораи-Старка и Малки Гершковица, - хотя Аполлон и является олимпийским божеством греческой и римской культур, весьма вероятно, что человек, носивший кольцо с его изображением, был евреем.

"Когда мы нашли этот драгоценный камень, то спросили у себя: "Что Аполлон делает в Иерусалиме? И зачем еврею носить кольцо с портретом иноземного бога?", - говорит Шукрон. - Ответ на это, на наш взгляд, заключается в том, что владелец кольца не воспринимал его как ритуальный предмет, отражающий его религиозные убеждения. Скорее всего, он хотел обладать тем, то символизирует изображение Аполлона: светом, чистотой, здоровьем и успехом".

По словам Амораи-Старка, в конце периода Второго Храма Аполлон был одним из самых популярных и почитаемых божеств в регионах Восточного Средиземноморья. Его ассоциировали с Солнцем и светом, а также с логикой, разумом, пророчеством и исцелением.

"Тот факт, что мастер оставил желто-золотые и светло-коричневые слои на волосах бога, вероятно, указывает на желание подчеркнуть аспект света в личности Апполона, а также в нимбе, окружавшем его голову, - говорит профессор Амораи-Старк. - Выбор темного камня и желтой окраски волос предполагает, что создатель или владелец этого печати стремился подчеркнуть взаимосвязь света и тьмы".