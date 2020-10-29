Первый канал подает в суд на тех, кто оболгал шоу "Голос"

Первый канал готовит иски против Максима Сурайкина, Сергея Соседова и Станислава Садальского, выступивших с ложными заявлениями в адрес проекта Первого канала "Голос".

"Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд "Голоса" для повышения своей упоминаемости в СМИ", - говорится в заявлении Первого канала.

И далее в нем же разъясняется следующее.

Честность и равные возможности для всех - базовые принципы шоу "Голос". Это отлично известно участникам, наставникам, ведущему, продюсерам, музыкантам - абсолютно всем, кто занят на проекте. Единственный в истории российского "Голоса" случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно Первым каналом, немедленно и тщательно расследован по его же инициативе. Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений. Это наша обязанность перед командой "Голоса", которая на протяжении девяти лет вкладывает в него свои силы и душу, и прежде всего - перед зрителями, ради которых мы работаем. Мы с уважением относимся к мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила, однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии "Коммунисты России" Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию Первого канала. Первый канал намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности.