Песков: В РФ не может появиться издание, подобное Charlie Hebdo

В России невозможно существование такого издания, как французский журнал Charlie Hebdo, известный своими карикатурами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он напомнил, что в нашей стране живет около 20 миллионов мусульман, при этом главное, что верующие всех религий уважительно относятся друг к другу.

"Уникальность нашей страны как раз именно в многонациональности и многоконфессиональности, и все конфессии живут в полном уважении друг к другу. Поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учетом действующего законодательств", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля напомнил о том, что непозволительно оскорблять чувства верующих, но и абсолютно недопустимо убивать людей.