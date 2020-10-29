Трехкратный призер взрослого чемпионата мира 2019 года, шестикратный победитель юношеской Олимпиады-2018 Андрей Минаков в отличной форме подошел к чемпионату России.

В Казани 18-летний Минаков установил юношеский рекорд мира в полуфинале на дистанции 50 м баттерфляем (23,05).

- Конечно, рекорд в мыслях был, - приводит слова Минакова пресс-служба Всероссийской федерации плавания. - С 2017 года думал о нем, но все время он откладывался. На опыте доказано, если выходишь с холодной головой, то немного лучше получается. Я отвлекался как мог, просто пришел и сделал свое дело.

Чемпион и рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом Антон Чупков выиграл свой профильный заплыв с результатом 2.07,32 секунды. Сам Антон признался, что скоро должен приблизиться и к своему рекордному времени (2.06,12). Все-таки это лишь первый серьезный старт в этом году, а результат уже неплохой.