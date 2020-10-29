Победители конкурса "Придумано и сделано в России" защитят свои произведения при помощи IPChain

На площадке Всероссийского музея декоративного искусства в Москве прошла выставка и награждение победителей конкурса "Придумано и сделано в России". Стратегическим партнером конкурса выступила цифровая платформа Russian Design Council (RDC), входящая в цифровую инфраструктуру IPChain.

Фото: Предоставлено Комитетом РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям

По условиям конкурса участникам необходимо было указать не только автора произведения, но и правообладателя. "Изображения и вся информация о каждой работе, участвующей в конкурсе, депонируются на сайте RDC и фиксируются в АСПD - одном из узлов распределенного реестра инфраструктуры IPChain", - отметил член оргкомитета конкурса, директор компании SmirnovDesign и Центра исследований и разработок МГХПА им. С.Г. Строганова, член Совета правления Ассоциации специалистов предметного дизайна (АСПD) Сергей Смирнов.

Сергей Смирнов добавил, что на базе IPChain АСПD создала электронную систему защиты работ участников при помощи депонирования. "Наша принципиальная задача - повысить культуру защиты авторских прав в сфере дизайна. Такая практика достаточно развита, например, на музыкальном рынке. На единой цифровой платформе RDC через личный кабинет каждый дизайнер сможет воспользоваться надежным инструментом правовой охраны своего интеллектуального капитала", - пояснил он.

Информация о произведении, прошедшем процедуру депонирования на портале RDC, может служить законным доказательством авторства и интеллектуальных прав в суде. В случае нарушений RDC выступит на стороне автора или правообладателя.

Победители в каждой категории получили от Russian Design Council сертификаты на 100 депонирований. Всего на конкурс было подано 1122 заявки из 90 городов России. В шорт-лист вошли 135 работ, созданные 110 дизайнерами из 24 городов. Жюри определило обладателя высшей награды - Гран-при конкурса, а также 30 победителей в различных номинациях.

Обладателями Гран-при стали дизайнеры из Санкт-Петербурга Даниил Карамушкин и Анна Иванова. Их работа "Переплетение каменных нитей" также была признана лучшей в номинации "Промышленный дизайн". На основе трехмерных моделей авторы создали керамические плафоны. Объекты выполнены с использованием технологии параметрического проектирования и напечатаны на 3D-принтере. Работа будет выкуплена концепт-стором "Палаты" и передана в коллекцию Всероссийского музея декоративного искусства.

Напомним, в 2019 году Ассоциация специалистов предметного дизайна официально стала участником IPChain - децентрализованной сети транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности. АСПД как один из узлов сети IPChain может вносить информацию о результатах интеллектуальной деятельности в реестр для последующего использования в цифровых транзакциях. Также организация получила доступ к постоянно обновляемой систематизированной базе данных, содержащей записи о фактах возникновения, правовой охраны, распоряжения и использования результатов интеллектуальной деятельности.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна, "Ситроникс", n`RIS, "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям и другие.