Почему финны хотят учить русский язык с детского сада

Финское общество выступает за изучение русского языка. При этом предлагает учить язык уже с детского сада и далее продолжать на других образовательных ступенях.

Особенно эта тема актуальна в финском регионе Северная Карелия, близко граничащем с Россией. Об этом говорится в исследовании, заказанном Союзом муниципалитетов Северной Карелии.

Авторы документа указывают, что экономика данного региона остро нуждается в специалистах со знанием русского языка, способных работать с гостями из России. "Близость российской границы создает хорошие возможности для развития дружественных связей и обмена школьниками и учителями", - цитирует исследование финская теле- и радиокомпания "Юле".

Эксперты также отмечают, что русскоязычные иммигранты также являются важным человеческим ресурсом для региона. "Навыки русского языка необходимо поддерживать уже в детских садах. А иммигрантам предлагать изучение финского языка как второго", - говорится в документе.

Отметим, что в Северной Карелии уже не первый раз подчеркивают важность русского языка для региона. Ранее там даже поднимался вопрос о том, чтобы сделать язык Пушкина вторым официальным языком этой местности.